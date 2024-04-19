У «Баварии» уже проблемы: просто взгляните на безумный рекорд Винисиуса в ЛЧ. Нереально хорош в плей-офф
Рекорд Винисиуса в плей-офф Лиги чемпионов - просто выдающийся. Бразилец, безусловно, является одной из главных причин, почему «Реал» продолжает борьбу за кубок.
За всю карьеру он лишь раз ушел с поля в плей-офф ЛЧ без голевого действия:
«Аякс» (ассист)
«Ман Сити» (ассистент)
«Аталанта» (ассист)
«Ливерпуль» (2 гола)
«Челси» ( - )
«ПСЖ» (ассист)
«Челси» (2 передачи)
«Ман Сити» (1 гол)
«Ливерпуль» (гол)
«Челси» (3 передачи)
«Ман Сити» (гол)
«Лейпциг» (гол)
«Ман Сити» (2 передачи)
Единственный раз, когда Вини остался без гола или ассиста, случился в сезоне-2020/21 против «Челси».