У «Баварии» уже проблемы: просто взгляните на безумный рекорд Винисиуса в ЛЧ. Нереально хорош в плей-офф

Рекорд Винисиуса в плей-офф Лиги чемпионов - просто выдающийся. Бразилец, безусловно, является одной из главных причин, почему «Реал» продолжает борьбу за кубок.

За всю карьеру он лишь раз ушел с поля в плей-офф ЛЧ без голевого действия:

«Аякс» (ассист)

«Ман Сити» (ассистент)

«Аталанта» (ассист)

«Ливерпуль» (2 гола)

«Челси» ( - )

«ПСЖ» (ассист)

«Челси» (2 передачи)

«Ман Сити» (1 гол)

«Ливерпуль» (гол)

«Челси» (3 передачи)

«Ман Сити» (гол)

«Лейпциг» (гол)

«Ман Сити» (2 передачи)

Единственный раз, когда Вини остался без гола или ассиста, случился в сезоне-2020/21 против «Челси».