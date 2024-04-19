«Реал» проявил характер». Хаби Алонсо о четвертьфинале ЛЧ с «Сити»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо признался, что смотрел матч «Манчестер Сити» - «Реал Мадрид», потому что любит футбол. Хаби отметил, что «Реал» проявил характер в очень сложном противостоянии.

«Мы знаем, что «Мадрид» может проявить характер в подобных матчах. Команда прошла в полуфинал – я уверен, что противостояние с «Баварией» будет очень интересным».

«Конечно, я смотрел матч. Я люблю футбол, поэтому не могу пропустить четвертьфиналы Лиги чемпионов и Лиги Европы».

«Реал Мадрид» и «Бавария» сойдутся 30 апреля и 7 мая, чтобы определить, кто сыграет в финале Лиги чемпионов в Лондоне.

Команда Хаби Алонсо тоже вышла в полуфинал, одолев «Вест Хэм» – в Лиге Европы «Байер» встретится с «Ромой». Немцы продлили свою беспроигрышную серию до 44 матчей в этом сезоне.