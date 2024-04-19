Как у Беллингема получилось так элегатно (почти как у Зидана) обработать мяч перед голом? Джуд объяснил

Джуд Беллингем сыграл важную роль в единственном голе «Реала» против «Манчестер Сити» на «Этихаде».

Против Родри Джуд продемонстрировал контроль мяча, подобный Зидану, и отдал пас Вальверде, который затем вывел Винисиуса на ударную позицию.

На вопрос о том, как ему удалось так элегантно изменить траекторию полета мяча, Беллингем ответил:

«Я просто хотел перевести мяч в другую сторону, чтобы потом создать шанс.

Думаю, главное - это движение партнеров, которое очень приятно видеть в этом моменте. Феде, Вини и Родриго бегут в нужную зону», - добавил Джуд.