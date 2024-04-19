Как у Беллингема получилось так элегатно (почти как у Зидана) обработать мяч перед голом? Джуд объяснил
Джуд Беллингем сыграл важную роль в единственном голе «Реала» против «Манчестер Сити» на «Этихаде».
Против Родри Джуд продемонстрировал контроль мяча, подобный Зидану, и отдал пас Вальверде, который затем вывел Винисиуса на ударную позицию.
На вопрос о том, как ему удалось так элегантно изменить траекторию полета мяча, Беллингем ответил:
«Я просто хотел перевести мяч в другую сторону, чтобы потом создать шанс.
Думаю, главное - это движение партнеров, которое очень приятно видеть в этом моменте. Феде, Вини и Родриго бегут в нужную зону», - добавил Джуд.
По фото отлично понятно, что сделал Джуд...
Можно, в принципе, обзоры матчей с опасными ударами и красивыми голами тоже одними фотографиями выкладывать.
Немного изменили заголовок, добавили две ненужных фотографии, вот зачем?
Ну некрасиво так делать!!!