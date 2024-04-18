Беллингем объяснил свой прием в стиле Зидана в матче с «Манчестер Сити»

Джуд Беллингем сыграл огромную роль в единственном голе «Реала» в ворота «Манчестер Сити» на «Этихаде».

Полузащитник продемонстрировал контроль, подобный Зидану, прежде чем отдать пас мяч на Вальверде, который затем отправил Винисиуса в контратаку.

Отвечая на вопрос о его умении изменять траекторию полета мяча, Беллингем ответил: «Я думал, что у меня так вышло, потому что я видел возможность для быстрой атаки.

Самое важное, что Феде, Вини и Родриго были в правильной зоне», — добавил Джуд.