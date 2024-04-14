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«Мы выиграем матч за счет этого». Анчелотти уверен, что нужно «Реалу» для победы над «Ман Сити»

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Выступая перед журналистами после победы над «Мальоркой» (1:0), Карло Анчелотти затронул тему предстоящего матча с «Манчестер Сити».

Всего через три дня «Реал» отправится в Англию на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Никто не ждет, что игра станет легкой прогулкой, но Карло, похоже, уверен в победе над «Сити» и знает, как это сделать:

«Физически команда очень хороша, но мы не собираемся побеждать «Манчестер Сити» только за счет этого. Мы выиграем матч за счет настроя».

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