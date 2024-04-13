«Бавария» интересуется голкипером «Реала» Андреем Луниным

Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к 25-летнему украинскому голкиперу мадридского «Реала» Андрею Лунину, сообщает DefensaCentral.

По данным источника, «Бавария» начала поиск замены 38-летнему Мануэлю Нойеру, и Лунин является одним из вариантов.

Пока ни о какой конкретике речи не идет, но немецкий клуб следит за ситуацией с контрактом украинца. Если Лунин не подпишет новое соглашение с «Мадридом» этим летом, «Бавария» включится в борьбу, реализовав возможность бесплатно получить топ-вратаря летом 2025 года.