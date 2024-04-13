«Завтра я забью три гола». Помощник Зидана рассказал, как Криштиану готовился к легендарному камбэку с «Вольфсбургом»

Криштиану Роналду - лучший бомбардир Лиги чемпионов и один из немногих, кому удалось завоевать пять титулов. Он навсегда вписал свое имя в историю турнира.

Португулаец выдавал одно звездное выступление за другим, но мы хотели бы вспомнить одно - когда Криштиану оформил хет-трик в матче с «Вольфсбургом» восемь лет назад, 12 апреля 2016 года.

Бывший помощник Зинедина Зидана Давиде Беттони ярко вспоминал тот день:

«Для него было обычным делом, что перед каждой игрой он звал меня в конце тренировки, чтобы отработать штрафные удары. Мы оставались на поле на некоторое время, но в тот день все было по-другому. Он рассказал мне, что произойдет.

«Завтра я забью три гола», - говорит он мне. «Только ты можешь это сделать», - ответил я.

И Криштиану сдержал обещание: он забил три мяча в победе со счетом 3:0. Мы вышли в полуфинал. В Лиге чемпионов нелегко отыграться с 0:2, но после того момента мы все поняли, что действительно можем выиграть это».