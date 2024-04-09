«Знаю, что не нравлюсь некоторым людям». Эндрик рассказал о своей мечте

«Я мечтаю стать кумиром для всех детей», - сказал Эндрик после завоевания очередного титула в составе «Палмейраса».

«Я знаю, что это трудно, потому что я не нравлюсь некоторым людям, но я хочу, чтобы это произошло.

Я хочу, чтобы дети равнялись на меня и думали, что если я могу добиться успеха, то и они смогут», - добавил юноша.

Эндрик уже демонстрирует элитный менталитет, несмотря на то что ему всего 17.

В воскресенье вечером Эндрик во второй раз выиграл бразильскую Паулисту и был признан лучшим игроком финала.

Согласно статистике, Эндрик выигрывает трофей каждые 13,8 матча.