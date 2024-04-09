Беллингем может стать решающим фактором в противостоянии с «Сити»: он уже забивал «горожанам», когда ему было всего 17

И тоже в Лиге чемпионов.

Во вторник вечером «Реал» примет у себя на «Бернабеу» «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Нет сомнений, что одним из героев противостояния станет англичанин Джуд Беллингем, чью роль отмечал и главный тренер «Сити».

«Вы не понимаете, что значит быть хорошим тренером. Качества тренера – это не только вопрос тактики. Миллионы факторов. Но я никогда не назову Карло Анчелотти плохим тренером в тактическом плане. В противном случае он бы не поставил Андреа Пирло или Тони Крооса на позицию опорного полузащитников и не адаптировал бы позицию под Беллингема. Мы в Манчестере это понимаем».

Беллингем уже забивал команде Гвардиолы - дело было в Лиге чемпионов в 2021 году и тоже на стадии четвертьфиналов. Джуду тогда было всего 17.