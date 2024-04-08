📹Эндрик эмоционально ждал финального свистка матча против «Сантоса»: увлекся и покинул техническую зону

Пришлось слегка успокаивать.

Сегодня ночью будущий форвард «Мадрида» Эндрик завоевал четвертый трофей в карьере. Теперь у него помимо двух титулов чемпиона Бразилии и Суперкубка есть победа в лиге Паулиста.

В двухматчевом противостоянии с «Сантосом» (0:1 и 2:0) его «Палмейрас» смог выиграть чемпионат штата. Сам бразилец начал в старте, был лучшим на поле, но из-за не лучшей физической готовности ушел на 71-й минуте.

Последние мгновения он провел у кромки поля, эмоционально реагируя на каждую секунду происходящего на газоне. Парень так увлекся, что покинул техническую зону и за ним бросилась четвертый арбитр.

Когда прозвучал финальный свисток, ничто уже не могло сдержать Эндрика. Летом он приедет в «Мадрид» и без сомнений станет одним из лидеров клуба.