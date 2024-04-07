«Реал Мадрид» прислал скаутов для игрока за 45 миллионов евро — он сравнивает себя с Хулианом Альваресом

«Реал» несколько раз отправлял своих скаутов следить за Франко Мастантуоно, и есть план сделать то же самое снова в ближайшем будущем», — написал Фабрицио Романо в Твиттере.

Игрок «Ривер Плейта», за которой следят скауты нескольких клубов, таких как «ПСЖ» (сейчас это не приоритет) и «Челси». Его пункт о выкупе: 45 миллионов евро».

Аргентинцу всего 16 лет, но он уже провел десять матчей за первую команду «Ривер Плейта». Он уже стал самым молодым игроком, забившим гол, в истории клуба.

Мастантуоно может играть на позиции атакующего полузащитника и правого нападающего. По словам самого игрока, он пытается копировать стиль игры Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити».