Как «Мадрид» может обыграть «Сити»? У Анчелотти есть две опции состава

На следующей неделе «Мадриду» в четвертьфинале Лиги чемпионов предстоит сыграть против «Манчестер Сити». Ключевым моментом для Карло Анчелотти станет сохранение простоты и выставление против английской команды 11 лучших игроков.

Вот два возможных варианта состава, в которых всего два игрока будут меняться в зависимости от выбора центра обороны.

В то время как Антонио Рюдигер является бесспорным игроком стартового состава, его партнер в центре поля все еще не определен − это Начо и Орельен Тчуамени.

Это решение также повлияет на последующие изменения в зоне полузащиты.

Опция 1

Опция 2

Что касается Эдера Милитао, то бразилец недавно вернулся после травмы крестообразной связки колена. За последние семь месяцев он сыграл всего одну минуту, что означает одно − он еще не готов к старту.