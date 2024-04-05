🤯 Он не перестает удивлять! Эндрик решил жениться на Габриэле Миранде. Напомним: нападающему 17 лет, а его девушке уже 20 💍

Будущий нападающий «Реала» Эндрик удивляет не только на поле, но и за его пределами.

Бразилец уже летом окажется в королевском клубе, но перед этим его ждет не менее важное событие - свадьба.

Да-да, вам не показалось.

По информации Extra, Эндрик и Габриэль Миранда решили связать себя узами брака, несмотря на то, что футболисту еще не исполнилось 18 лет.

Пара планирует успеть пожениться до отъезда игрока в Мадрид, который, как ожидается, произойдет в середине июля.

По информации издания, родители Эндрика не против подобного решения, но считают его поспешным. Они пытаются убедить сына подождать и сосредоточиться на футболе.

Напомним, что Миранда старше Эндрика на три года.