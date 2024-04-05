🤯 Он не перестает удивлять! Эндрик решил жениться на Габриэле Миранде. Напомним: нападающему 17 лет, а его девушке уже 20 💍
Будущий нападающий «Реала» Эндрик удивляет не только на поле, но и за его пределами.
Бразилец уже летом окажется в королевском клубе, но перед этим его ждет не менее важное событие - свадьба.
Да-да, вам не показалось.
По информации Extra, Эндрик и Габриэль Миранда решили связать себя узами брака, несмотря на то, что футболисту еще не исполнилось 18 лет.
Пара планирует успеть пожениться до отъезда игрока в Мадрид, который, как ожидается, произойдет в середине июля.
По информации издания, родители Эндрика не против подобного решения, но считают его поспешным. Они пытаются убедить сына подождать и сосредоточиться на футболе.
Напомним, что Миранда старше Эндрика на три года.
Но йопт...в 18 лет связывать себя узами брака?
Некоторые девушки фантастически хитры, а парни (даже не мужчины ещё в полной мере) фантастически глупы.
В том то и прикол что он сейчас только на взлёте по финансовым возможностям. Как раз в ближайшие пару лет переподпишеться на крупный контракт, а там судам уже в общем-то плевать кто и сколько там по факту положил в семейный бюджет. Суды плюс/минус одинаково по миру устроены касаемо семейного законодательства: жене при разводе почти наверняка придетсян отпилить немалую часть имущества. А если ещё и ребёнка заделают, то вообще неплохо будет общипан.
Для людей с деньгами и не связанных узами брака, вообще не составляет проблем НЕ идти в ЗАГС и просто часть денег давать на содержание ребёнка.
Тут просто Эндрик конечно феерическую ошибку делает. Гормональная любовь пройдёт, а необходимость пилить имущество и немалую часть доходов с бывшей супругой останется. Это будет произойдет с вероятностью в 99%: у пацана нет ни особого опыта личной жизни, ни житейского опыта, большую часть времени он будет в разъездах с командой и сборной. Он ещё толком жизнь даже чуть чуть не прохавал, а уже готов связать себя узами брака с женщиной.
Это почти всегда ошибка в таком возрасте.