«Реал Мадрид» разрешил Мбаппе объявить о переходе, когда он захочет (Marca)

«Реал Мадрид» позволил Килиану Мбаппе самому решить, когда объявить о переходе, сообщает Marca.

Нападающий испытывает сложности в «ПСЖ», где он редко проводить полный матч, либо, и вовсе, начинает игру на скамейке запасных.

Мбаппе пожаловался в прошлые выходные из-за ранней замены в матче с «Марселем».

Статистика показывает, что Килиан лишь однажды провел полный матч за последние семь игр. Это случилось в игре с «Монпелье», в которой Мбаппе оформил хет-трик.

Официально об уходе Килиана в «Реал» до сих пор не объявлено, но никаких сомнений в трансфере не остается.

По информации Marca, Мбаппе не объявит об уходе в «Мадрид» до тех пор, пока «ПСЖ» не вылетит из Лиги чемпионов. В идеале, француз хочет сделать заявление 1 июня, как раз перед тем, как отправится на сборы национальной команды перед Евро 2024.