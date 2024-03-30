«Реал» определился с преемником Анчелотти. Он сменит Карло в 2025 году

«Реал Мадрид» принял окончательное решение о приемнике Карло Анчелотти летом 2025 года. Relevo утверждает, что им станет Хаби Алонсо.

Алонсо в пятницу объявил, что останется в «Байере» ещё на один сезон. Таким образом, он исключил возможность переезда в «Баварию Мюнхен» и «Ливерпуль».

В отличие от «Реала», у «Баварии» и «Ливерпуля» нет тренера на будущий сезон, а Томас Тухель и Юрген Клопп покинут клубы уже через несколько месяцев. Скорее всего, обе команды не будут нуждаться в тренере через год.

В декабре «Реал Мадрид» продлил контракт Анчелотти до лета 2025 года.