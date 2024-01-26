«Эти парни вносят большой вклад». Анчелотти похвалил скамейку запасных мадридского «Реала»
Карло Анчелотти похвалил игроков запаса, принесших победу в матче «Лас-Пальмас» - «Реал Мадрид».
«Это инструмент, который у нас есть - мотивированная скамейка запасных. Эти парни вносят большой вклад.
Нам всегда есть куда расти, мы могли бы куда больше наслаждаться заменами, но это не может происходить всегда.
Я рад тем фактом, что могу обратиться к скамейке. У меня есть много альтернатив, чтобы изменить ход игры», - заявил Анчелотти.
Напомним, что вчера «Реал» одержал волевую победу над «Лас-Пальмас». Ранее «сливочные» вырвали победу в матче с «Альмерией».
Это был десятый матч в сезоне, который мадридцы сумели выиграть, уступая в счете по ходу игры.