«Реал» – лучшая команда Европы по показателю, над которым долго работают все клубы. Анчелотти – 👏👏👏

Мадридский «Реал» единственная команда в пяти ведущих европейских лигах, которая в этом сезоне еще не пропустила ни одного гола со стандартов, сообщает The Athletic.

Надежная оборона – свойство всех комад Карло Анчелотти. С тех пор как итальянец возглавил команду в 2021 году, мадридцы пропустили всего 10 мячей с угловых. Ближе к этому показателю только «Манчестер Сити» (11), а «Барса» (16) замыкает тройку лучших в Европе.

По словам Анчелотти, он настраивает игроков обороны на «пессимизм и полную концентрацию». В «Реале» также отмечают напряженную работу тренера по работе с игроками Маури и других аналитиков. Маури работает с фуьболистами над тем, чтобы предугадать физические данные соперников, предугадать их движение в штрафной и то, как они атакуют.