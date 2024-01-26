Беллингема окружила толпа фанатов на светофоре в Мадриде🎥

Джуд Беллингем ехал по своим делам в Мадриде, когда его машину остановил дорожный знак.

Машина полузащитника не тонированная, поэтому болельщики на улице быстро заметили суперзвезду. Дальше произошло то, чего и следовало ожидать от фанатов, которые внезапно столкнулись со своим любимцем: они окружили его машину, прося сделать селфи.

Это не первый раз, когда Беллингема ловят на улицах Мадрида. Еще в декабре 20-летний парень ходил по улицам без телохранителей, и возбужденные фанаты не могли его отпустить.