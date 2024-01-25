Говорит Мадрид
Блог

Эндрик может сыграть на «Бернабеу» уже в марте. Но ведь его ждут только в июле?

Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Эндрик
Футбол Футбол

Болельщики и руководство мадриского «Реала» ожидают, что Эндрик присоединится к команде в июле 2024 года. К тому времени ему исполнится 18 лет, и он получит право играть в Европе.

Однако есть вероятность, что Эндрик сыграет первый матч на «Сантьяго Бернабеу» за несколько месяцев до этого, в марте. Правда, не в цветах «Реала».

26 марта на «Сантьяго Бернабеу» состоится товарищеский матч между сборными Испании и Бразилии. Ожидается, что Эндрик попадет в заявку и примет участие в этой игре.

Подросток уже посещал «Бернабеу» в декабре, когда встретился с большинством игроков мадридского «Реала» и президентом Флорентино Пересом.

17-летний бразилец помог «Палмейрасу» выиграть чемпионат Бразилии в прошлом сезоне, забив 14 голов. Новый сезон начнется уже совсем скоро.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удачи молодому таланту
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий