Эндрик может сыграть на «Бернабеу» уже в марте. Но ведь его ждут только в июле?

Болельщики и руководство мадриского «Реала» ожидают, что Эндрик присоединится к команде в июле 2024 года. К тому времени ему исполнится 18 лет, и он получит право играть в Европе.

Однако есть вероятность, что Эндрик сыграет первый матч на «Сантьяго Бернабеу» за несколько месяцев до этого, в марте. Правда, не в цветах «Реала».

26 марта на «Сантьяго Бернабеу» состоится товарищеский матч между сборными Испании и Бразилии. Ожидается, что Эндрик попадет в заявку и примет участие в этой игре.

Подросток уже посещал «Бернабеу» в декабре, когда встретился с большинством игроков мадридского «Реала» и президентом Флорентино Пересом.

17-летний бразилец помог «Палмейрасу» выиграть чемпионат Бразилии в прошлом сезоне, забив 14 голов. Новый сезон начнется уже совсем скоро.