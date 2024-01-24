💡 Анчелотти придумал, как заменить дисквалифицированного Беллингема в матче с «Лас-Пальмас»
По информации Marca, Карло Анчелотти принял решение сделать ставку на Браима Диаса в матче против «Лас-Пальмас».
Джуд Беллингем получил желтую карточку в дополнительное время игры с «Альмерией» в прошлое воскресенье, что привело к дисквалификации на один матч из-за большого количества предупреждений.
Добавим, что на счету Беллингема уже девять желтых карточек во всех матчах текущего сезона. Предупреждение против «Альмерии» стало для него пятым в Ла Лиге.
Беллингем забил 18 мячей и отдал 8 результативных передач в 26 играх этого сезона. Суммарно он пропустил лишь четыре игры за мадридский клуб.
Диас забил шесть голов и отдал три голевые передачи в 23 матчах.