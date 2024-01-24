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💡 Анчелотти придумал, как заменить дисквалифицированного Беллингема в матче с «Лас-Пальмас»

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По информации Marca, Карло Анчелотти принял решение сделать ставку на Браима Диаса в матче против «Лас-Пальмас».

Джуд Беллингем получил желтую карточку в дополнительное время игры с «Альмерией» в прошлое воскресенье, что привело к дисквалификации на один матч из-за большого количества предупреждений.

Добавим, что на счету Беллингема уже девять желтых карточек во всех матчах текущего сезона. Предупреждение против «Альмерии» стало для него пятым в Ла Лиге.

Беллингем забил 18 мячей и отдал 8 результативных передач в 26 играх этого сезона. Суммарно он пропустил лишь четыре игры за мадридский клуб.

Диас забил шесть голов и отдал три голевые передачи в 23 матчах.

8 комментариев
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Логично что это будет Диас. Ну я бы и Гюлера выпустил, а Браим на месте Родриго прекрасно смотрится, которому отдых необходим.
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Ответ Геннадий Чеботарев
вот именно. Гюлера и брали как дублёра белингему. а Диас хорош как правый нападающий(не вингер,а именно нападающий)и его надо ставить,что бы Родриго отдохнул. но думаю что анчелоти сделает не так. будут все,как в прошлом матче,только Диас вместо Джуда. и ничего путного из этого не будет. а лом пальмос это не Альмерия.
Ну, точно Анчелотти не любит ротацию все мы знаем. Камавинга скорее всего тоже начнет на лавке, а Тони Кросс будет опять в старте, как и истощенный Вальверде.
+3
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+3
Ответ Артём Поддубный
Логично что это будет Диас. Ну я бы и Гюлера выпустил, а Браим на месте Родриго прекрасно смотрится, которому отдых необходим.
вот именно. Гюлера и брали как дублёра белингему. а Диас хорош как правый нападающий(не вингер,а именно нападающий)и его надо ставить,что бы Родриго отдохнул. но думаю что анчелоти сделает не так. будут все,как в прошлом матче,только Диас вместо Джуда. и ничего путного из этого не будет. а лом пальмос это не Альмерия.
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Гениально. Как он вообще до такого додумался? Просто гений. Гюлер пусть катится к черту. Диас свое место в старте заслужил, но играть он должен вместо бесполезной истерички под 7-м номером
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Браим хорош
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Ответ Артём Поддубный
Ну, точно Анчелотти не любит ротацию все мы знаем. Камавинга скорее всего тоже начнет на лавке, а Тони Кросс будет опять в старте, как и истощенный Вальверде.
вот и я про это. он не будет ни чего менять потому,что не способен ни чего путного создать. а все о нем как о гение это сказки.
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Ответ Геннадий Чеботарев
вот и я про это. он не будет ни чего менять потому,что не способен ни чего путного создать. а все о нем как о гение это сказки.
Да ладно тебе, Реал Мадрид проводит хороший сезон, не думаю что это заслуга кого-то кроме Анчелотти и его сына.
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Ответ Артём Поддубный
Да ладно тебе, Реал Мадрид проводит хороший сезон, не думаю что это заслуга кого-то кроме Анчелотти и его сына.
ты сам сначала говоришь про его косяки,а потом вдруг что это он все вывозит))) нет логики. ты определись,для себя или или
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