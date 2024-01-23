Винисиус еще сдерживает себя в «Реале»: настоящие возможности своего дриблинга он показывает в игре 5 на 5 с друзьями

Мяч прилипает к его ноге.

В прошлом сезоне нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал лидером по количеству успешных обводок среди всех футболистов в пяти лучших европейских лигах.

По данным популярного аналитического портала WhoScored, бразильский нападающий совершил 112 успешных обводок в сезоне 22/23.

Но судя по этому видео, потенциал бразильца в плане обводок безграничен. Вот что он творит в игре 5 на 5 с друзьями.