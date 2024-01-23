Говорит Мадрид
Блог

Бензема может вернуться в бывший клуб после слухов об уходе из Саудовской Аравии

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Карим Бензема, как сообщается, рассматривает возможность ухода из "Аль-Иттихада", несмотря на то, что присоединился к команде всего семь месяцев назад после расставания с "Реалом".

По словам Фабриса Хокингса из RMC Sport, француз может вернуться в свой бывший клуб "Лион", где нападающий начал свою карьеру. За время своего пребывания там Карим забил 66 голов и сделал 27 передач в 148 играх, а в 22 года уехал в Мадрид.

Четырнадцать лет спустя команда Лиги 1 очень хочет вернуться на родину, хотя финансовые аспекты сделки могут оказаться проблемой. Бензема, который в настоящее время является одним из самых высокооплачиваемых игроков в Саудовской Аравии, зарабатывая 88 миллионов фунтов стерлингов в год, должен будет согласиться на существенное сокращение зарплаты, чтобы этот переход состоялся.

Однако «Лион» — не единственная команда, которая пытается вернуть Карима в Европу, поскольку команды Премьер-лиги, такие как «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», также внимательно следят за его ситуацией.

 

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ corazn blanco
Мне кажется уже не стоит возвращаться. Карим сделал свой выбор, легенду красиво проводили, игру перестроили команды, а сейчас все заново ломать не надо. Да и думаю, что Флорентино и сосьос не пойдут на такой шаг.
Там Лион, а не Реал
+5
-1
+4
Мне кажется уже не стоит возвращаться. Карим сделал свой выбор, легенду красиво проводили, игру перестроили команды, а сейчас все заново ломать не надо. Да и думаю, что Флорентино и сосьос не пойдут на такой шаг.
+5
-2
+3
Уже пытался Роналду вернуться в Реал, и чем это закончилось мы все знаем. Карим безусловно легенда Мадрида, но возвращаться не стоит.
+2
0
+2
Ответ 5nk6xhq896
Там Лион, а не Реал
В конце текста также был указан Мадрид, среди английских клубов. А в Лион - было бы здорово вернуться в родной клуб и помочь ему не свалиться в Лигу 2. Правда маловероятно, вряд ли Лион сможет платить такую зарплату Кариму. Если только он пойдет на значительные уступки.
+2
0
+2
Ответ xoms
Печально когда люди не читают дальше заголовка, не правда ли?
Согласен. Особенно печально, когда люди не читают ответы на комментарии и спешат сделать скоропостижные выводы.
+1
0
+1
в Лион точно было бы красиво!
0
0
0
Может уйти помочь Леону, а может спокойно доигрывать в МЮ
0
0
0
Не может
0
0
0
Существенное сокращение зарплаты, это на четверть или половину. А Бенземе нужно будет согласится чуть ли не бесплатно по сравнению с тем, сколько он зарабатывет в СА.
0
0
0
Ответ corazn blanco
В конце текста также был указан Мадрид, среди английских клубов. А в Лион - было бы здорово вернуться в родной клуб и помочь ему не свалиться в Лигу 2. Правда маловероятно, вряд ли Лион сможет платить такую зарплату Кариму. Если только он пойдет на значительные уступки.
а где среди Арсенала и МЮ указан Мадрид?)
0
0
0
Ответ corazn blanco
Мне кажется уже не стоит возвращаться. Карим сделал свой выбор, легенду красиво проводили, игру перестроили команды, а сейчас все заново ломать не надо. Да и думаю, что Флорентино и сосьос не пойдут на такой шаг.
Печально когда люди не читают дальше заголовка, не правда ли?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий