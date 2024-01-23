Бензема может вернуться в бывший клуб после слухов об уходе из Саудовской Аравии

Карим Бензема, как сообщается, рассматривает возможность ухода из "Аль-Иттихада", несмотря на то, что присоединился к команде всего семь месяцев назад после расставания с "Реалом".

По словам Фабриса Хокингса из RMC Sport, француз может вернуться в свой бывший клуб "Лион", где нападающий начал свою карьеру. За время своего пребывания там Карим забил 66 голов и сделал 27 передач в 148 играх, а в 22 года уехал в Мадрид.

Четырнадцать лет спустя команда Лиги 1 очень хочет вернуться на родину, хотя финансовые аспекты сделки могут оказаться проблемой. Бензема, который в настоящее время является одним из самых высокооплачиваемых игроков в Саудовской Аравии, зарабатывая 88 миллионов фунтов стерлингов в год, должен будет согласиться на существенное сокращение зарплаты, чтобы этот переход состоялся.

Однако «Лион» — не единственная команда, которая пытается вернуть Карима в Европу, поскольку команды Премьер-лиги, такие как «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», также внимательно следят за его ситуацией.