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Джуд Беллингем успокаивает болельщиков после эмоциональных качелей на «Бернабеу» 📸

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Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Футбол Футбол

«Реал Мадрид» совершил невероятный камбэк, превратив поражение 0:2 в матче с «Альмерией» в победу со счетом 3:2. В ходе игры ВАР трижды пересматривал голы. Для мадридцев это были настоящие американские горки – они явно не ожидали подобного в матче против команды, замыкающей турнирную таблицу.

После финального свистка Джуд Беллингем выразил свою признательность трибунам. Юноша аплодировал болельщикам, которые наблюдали за игрой, затаив дыхание, и жестом показал, что нужно «вдохнуть», чтобы успокоить «Бернабеу».

Беллингем может похвастаться 18 голами и 8 передачами после 26 игр в Королевском клубе.

9 комментариев
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Жаль, что вчера не забил ударом через себя, был очень близок, такая бы красотища получилась.
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Ответ Sulim Aydamirov
2023:все критикуют холанда из-за пенальти и добиваний, и называют его замыкальшиком 2023/2024:беллингем играет исключительно на пасах,добиваниях,пенальти и не кто не говорит что он замыкальшик
На секундочку, это первый гол Беллингема с пенальти за "королевский" клуб...
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Принц Мадрида в деле!
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Харизма от этого парня так и прет!
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Ответ Sulim Aydamirov
2023:все критикуют холанда из-за пенальти и добиваний, и называют его замыкальшиком 2023/2024:беллингем играет исключительно на пасах,добиваниях,пенальти и не кто не говорит что он замыкальшик
Может быть, понимающие люди так не говорят, потому что он и не замыкальщик вовсе? А любители могут говорить все, что угодно, вот как в твоем случае, и это ничего не поменяет! 🤷🏻‍♂️
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Ответ Sulim Aydamirov
2023:все критикуют холанда из-за пенальти и добиваний, и называют его замыкальшиком 2023/2024:беллингем играет исключительно на пасах,добиваниях,пенальти и не кто не говорит что он замыкальшик
Ну ты и мурзилка, Джуд от центрального круга бывает мяч тащит обыгрываясь с партнёрами и потом забивая)))
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Ответ Varbi4
Ну ты и мурзилка, Джуд от центрального круга бывает мяч тащит обыгрываясь с партнёрами и потом забивая)))
Он показал 2-3 гола максимум остальное добивания
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