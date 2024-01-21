Джуд Беллингем успокаивает болельщиков после эмоциональных качелей на «Бернабеу» 📸

«Реал Мадрид» совершил невероятный камбэк, превратив поражение 0:2 в матче с «Альмерией» в победу со счетом 3:2. В ходе игры ВАР трижды пересматривал голы. Для мадридцев это были настоящие американские горки – они явно не ожидали подобного в матче против команды, замыкающей турнирную таблицу.

После финального свистка Джуд Беллингем выразил свою признательность трибунам. Юноша аплодировал болельщикам, которые наблюдали за игрой, затаив дыхание, и жестом показал, что нужно «вдохнуть», чтобы успокоить «Бернабеу».

Беллингем может похвастаться 18 голами и 8 передачами после 26 игр в Королевском клубе.