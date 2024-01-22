🗣Ла Лига опубликовала переговоры VAR с главным арбитром во время спорных моментов матчах «Реал Мадрид» - «Альмерия»

Ла Лига опубликовала аудио запись разговора арбитра VAR с главным арбитром матча «Реал Мадрид» - «Альмерия» Франсиско Хосе Эрнандесом Маесо.

Напомним, что «Мадрид» вырывал победу у соперника на «Бернабеу» со счетом 3:2.

Вот стенограмма переговоров об инцидентах во время игры:

• Пенальти Джуда Беллингема

Эрнандес Эрнандес (арбитр VAR) : «Фран, я порекомендую вам проверить на предмет игры рукой действия защитника «Альмерии». Я даю общий план, чтобы вы могли видеть контекст. Теперь решение за вами».

Эрнандес Маэсо (главный арбитр матча): «Отлично... Я собираюсь назначить пенальти без предъявления желтой карточки».

• Отмена гола Аррибаса после фола на Беллингеме

Эрнандес Эрнандес: «Подойдите и посмотрите, Фран, я рекомендую посмотреть повтор на предмет возможного нарушения в атаке».

Эрнандес Маэсо: «Да, это действительно начальная фаза атаки, я собираюсь зафиксировать фол в пользу «Мадрида», отменить гол и показать желтую карточку игроку Альмерии».

•Гол Винисиуса (была рука или нет)

Эрнандес Эрнандес: «Я рекомендую посмотреть повтор, чтобы вы могли увидеть, была ли игра рукой.

Эрнандес Маэсо: «Дайте мне ракурс с другой камеры. Сделайте паузу в точке контакта. Мяч попадает ему в правое плечо».

Эрнандес Эрнендес: «Мяч попадает ему в плечо. Оцените возможность фола в атаке».

Эрандес Маэсо: «Я с Вами согласен, мяч попадает в плечо. Дайте мне общий план. Еще один кадр. Отлично, он бьет его плечом, и это гол. Я собираюсь засчитать гол, нарушения в атаке нет».