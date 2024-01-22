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🗣Ла Лига опубликовала переговоры VAR с главным арбитром во время спорных моментов матчах «Реал Мадрид» - «Альмерия»

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Ла Лига опубликовала аудио запись разговора арбитра VAR с главным арбитром матча «Реал Мадрид» - «Альмерия» Франсиско Хосе Эрнандесом Маесо.

Напомним, что «Мадрид» вырывал победу у соперника на «Бернабеу» со счетом 3:2.

Вот стенограмма переговоров об инцидентах во время игры:

• Пенальти Джуда Беллингема  

Эрнандес Эрнандес (арбитр VAR) : «Фран, я порекомендую вам проверить на предмет игры рукой действия защитника «Альмерии». Я даю общий план, чтобы вы могли видеть контекст. Теперь решение за вами».

Эрнандес Маэсо (главный арбитр матча): «Отлично... Я собираюсь назначить пенальти без предъявления желтой карточки».

• Отмена гола Аррибаса после фола на Беллингеме

Эрнандес Эрнандес: «Подойдите и посмотрите, Фран, я рекомендую посмотреть повтор на предмет возможного нарушения в атаке».

Эрнандес Маэсо: «Да, это действительно начальная фаза атаки, я собираюсь зафиксировать фол в пользу «Мадрида», отменить гол и показать желтую карточку игроку Альмерии».

 •Гол Винисиуса (была рука или нет)

Эрнандес Эрнандес: «Я рекомендую посмотреть повтор, чтобы вы могли увидеть, была ли игра рукой.

Эрнандес Маэсо: «Дайте мне ракурс с другой камеры. Сделайте паузу в точке контакта. Мяч попадает ему в правое плечо».

Эрнандес Эрнендес: «Мяч попадает ему в плечо. Оцените возможность фола в атаке».

Эрандес Маэсо: «Я с Вами согласен, мяч попадает в плечо. Дайте мне общий план. Еще один кадр. Отлично, он бьет его плечом, и это гол. Я собираюсь засчитать гол, нарушения в атаке нет».

6 комментариев
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Ответ Veles3101
Эрнандес Маэсо: Папа Фло уже перевел? Ты проверил карточку? Эрнандес Эрнандес : Да всё как обычно плюс премиальные
где-то смеётся негреда
+15
-2
+13
зарубежном судьи более вежливо общаются между собой. у нас послушаешь расшифровку : *** на *** и *** погоняет
+2
0
+2
Эрнандес Маэсо: Папа Фло уже перевел? Ты проверил карточку?
Эрнандес Эрнандес : Да всё как обычно плюс премиальные
+10
-10
0
Ответ Виктор Войнов
зарубежном судьи более вежливо общаются между собой. у нас послушаешь расшифровку : *** на *** и *** погоняет
Испанцы тоже любители использовать обороты по "острее". Но во первых они были в курсе про то, что их слова будут в открытом доступе. А во вторых это перевод, не известно, проскочило ли что-то между слов там.
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