Вчера в непростом матче Ла Лиги «Реал Мадрид» обыграл «Альмерию» со счетом 3:2 на «Сантьяго Бернабеу», продлив серию без поражений до 14 матчей в домашнем чемпионате.

«Реал» стал первой командой, выигравшей 1000 матчей Ла Лиги на своем стадионе. Всего у «сливочных» 1297 игр на «Бернабеу» в Ла Лиге.

Ни у одного другого клуба Примеры нет таких показателей. «Валенсия» выиграла на «Месталье» 906 раз (за 1455 матчей), у «Барселоны» 889 побед на «Камп Ноу» (за 1175 матчей).

Кроме того, «Реал Мадрид» в четвёртый раз в истории выиграл домашний матч Ла Лиги, в котором проигрывал в два гола к перерыву.

Список таких матчей выглядит так:

«Реал Мадрид» - «Атлетико» 3:2 (1943 год);

«Реал Мадрид» - «Бетис» 4:2 (1981 год);

«Реал Мадрид» - «Эспаньол» 4:3 (2007 год);

«Реал Мадрид» - «Альмерия» 3:2 (2024 год)