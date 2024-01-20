Говорит Мадрид
Блог

«Реал» стал первой командой, выигравшей 1000 матчей Ла Лиги на своем стадионе🔥

Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Вчера в непростом матче Ла Лиги «Реал Мадрид» обыграл «Альмерию» со счетом 3:2 на «Сантьяго Бернабеу», продлив серию без поражений до 14 матчей в домашнем чемпионате.

«Реал» стал первой командой, выигравшей 1000 матчей Ла Лиги на своем стадионе.  Всего у «сливочных» 1297 игр на «Бернабеу» в Ла Лиге.

Ни у одного другого клуба Примеры нет таких показателей. «Валенсия» выиграла на «Месталье» 906 раз (за 1455 матчей), у «Барселоны» 889 побед на «Камп Ноу» (за 1175 матчей).

Кроме того, «Реал Мадрид» в четвёртый раз в истории выиграл домашний матч Ла Лиги, в котором проигрывал в два гола к перерыву.

Список таких матчей выглядит так: 

«Реал Мадрид» - «Атлетико» 3:2 (1943 год);

«Реал Мадрид» - «Бетис» 4:2 (1981 год);

«Реал Мадрид» - «Эспаньол» 4:3 (2007 год);

«Реал Мадрид» - «Альмерия» 3:2 (2024 год)

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да, тот золотой матч против Эспаньола надолго в памяти. Вчера тоже весьма эпичный матч получился, 1000-ая победа действительно случилась по-королевски. Сначала напридумывали себе сложностей, а потом их решали и совершили камбэк. А ведь счет мог быть горазд крупнее, столько моментов создали во втором тайме. Ну и я рад, что справедливость восторжествовала в том плане, что игроки Альмерии как только не пытались тянуть время, сколько на газоне не валялись, но в нужное время в нужном месте Дани все их надежды на очки перечеркнул.
+8
-2
+6
Я конечно понимаю что 🤡 обломали надежды, но их нытье...
Реал как всегда нагнул и соперников и хейтеров!
+4
-2
+2
барсукам ещё расти да расти до Реала ☝🏼
+1
0
+1
Ответ JimJam
Справедливость? Вы матч видели? Судьи просто ограбили победу Альмерии. Судья «красавчик», сначала назначает пенальти за игру рукой, а затем наглухо пропускает гол Винисиуса рукой. А добавленное время? Играть до тех пор, пока реал не выйграет?
Чудик, у тебя зрение -10 или что? Винисиус играл плечом, а им можно играть, а защитник Альмерии играл рукой кистью.
2 раза очень долго смотрели Вар во первых, во вторых игроки Альмерии по поводу и без валялись по несколько минут на газоне, вратарь тянул с первых минут. Замены можешь посмотреть, Робстоун минуту передавал повязку сам надевал и уходил с поля.
+2
-2
0
Ответ JimJam
Справедливость? Вы матч видели? Судьи просто ограбили победу Альмерии. Судья «красавчик», сначала назначает пенальти за игру рукой, а затем наглухо пропускает гол Винисиуса рукой. А добавленное время? Играть до тех пор, пока реал не выйграет?
Плечо не равно игра рукой, видно же было на повторе по футболке. На свет пенальти Мадрида, да есть основания было не ставить, так как мне кажется, что Рюдигер нарушал правила. Добавленное время вытекало из-за количества замен и огромного количества времени просмотра ВАР, да и скольки игроки Альмерии провалялись в то дополнительное время.
0
0
0
Ответ JimJam
Справедливость? Вы матч видели? Судьи просто ограбили победу Альмерии. Судья «красавчик», сначала назначает пенальти за игру рукой, а затем наглухо пропускает гол Винисиуса рукой. А добавленное время? Играть до тех пор, пока реал не выйграет?
Зависть плохое чувство
0
0
0
Ответ JimJam
Справедливость? Вы матч видели? Судьи просто ограбили победу Альмерии. Судья «красавчик», сначала назначает пенальти за игру рукой, а затем наглухо пропускает гол Винисиуса рукой. А добавленное время? Играть до тех пор, пока реал не выйграет?
Все по делу, Судья не раз показывал игрокам Альмерии на часы когда они лежали на траве что будет добавлять за задержку времени, плюс 3 долгих просмотра ВАР, плюс замены.
3 минуты за задержки, 5 минут за ВАР, 3 минуты на замены, вот и 11 минут
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий