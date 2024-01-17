😳 Видели, что Джуд Беллингем делает перед каждым матчем? У англичанина есть специальный обряд, без которого он не может выйти на поле

У многих футболистов есть предматчевые ритуалы. В ряду суеверных найдется немало тех, кто выступает на высочайшем уровне. Джуд Беллингем - среди них.

Перед каждой игрой полузащитник «Реала» медленно идет к центральному кругу, предвкушая будущий матч. Потом Беллингем смотрит на ворота с задумчивым видом, явно что-то планируя.

Еще нужно обязательно коснуться газона.

Нечто подобное практикуют Юрген Клопп и Лионель Месси.

Однажды Месси рассказал, о чем думает в эти моменты:

«Мне нравится включать фантазию. Я думаю о защитниках соперника и том, что может случиться. Очевидно, что в воображении все всегда получается лучше, чем в игре».