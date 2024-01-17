«Грех молодости». Анчелотти объяснил, в чем главная причина поражения «Реала» в Кубке — дело не в ошибках отдельных игроков

Карло Анчелотти признал, что усталость стала ключевым фактором, из-за которого «Реал» потерпел поражение от «Атлетико» в Кубке Испании (2:4).

В пресс-конференции после окончания матча главный тренер сказал:

«Атлетико», как и мы, приложил огромные усилия. Никто не заслуживал поражения. Мы проиграли, но нам нужно смотреть вперед. Мы отдали все, мне не в чем упрекнуть команду.

Я не хочу анализировать ошибки отдельных игроков. Могло быть лучше, когда игра была равной, нам не нужно было слишком форсировать игру, но мы это сделали. Это был грех молодости.

Мы были в невыгодном положении, потому что у них была неделя на подготовку к игре. Но мы боролись все 120 минут и не было похоже, что мы устали. Теперь у нас есть два дня, чтобы хорошо поработать и улучшить свое состояние».

Основное время закончилось вничью 2:2, но физически более подготовленные игроки «Атлетико» смогли переломить ситуацию, забив в дополнительное время два гола.

В этом месяце «белые» провели уже пять игр, а матч с «Альмерией» в Ла Лиге запланирован на 21 января. После этого у «Мадрида» наконец-то будет заслуженная неделя отдыха.