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«Грех молодости». Анчелотти объяснил, в чем главная причина поражения «Реала» в Кубке — дело не в ошибках отдельных игроков

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Карло Анчелотти признал, что усталость стала ключевым фактором, из-за которого «Реал» потерпел поражение от «Атлетико» в Кубке Испании (2:4).

В пресс-конференции после окончания матча главный тренер сказал:

«Атлетико», как и мы, приложил огромные усилия. Никто не заслуживал поражения. Мы проиграли, но нам нужно смотреть вперед. Мы отдали все, мне не в чем упрекнуть команду.

Я не хочу анализировать ошибки отдельных игроков. Могло быть лучше, когда игра была равной, нам не нужно было слишком форсировать игру, но мы это сделали. Это был грех молодости.

Мы были в невыгодном положении, потому что у них была неделя на подготовку к игре. Но мы боролись все 120 минут и не было похоже, что мы устали. Теперь у нас есть два дня, чтобы хорошо поработать и улучшить свое состояние».

Основное время закончилось вничью 2:2, но физически более подготовленные игроки «Атлетико» смогли переломить ситуацию, забив в дополнительное время два гола.

В этом месяце «белые» провели уже пять игр, а матч с «Альмерией» в Ла Лиге запланирован на 21 января. После этого у «Мадрида» наконец-то будет заслуженная неделя отдыха.

11 комментариев
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ты Карло перепутал видимо с другим тренером
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+13
Жаркий январь. Ничего страшного не произошло. Главное лч и ла лига. Удивительно, что вообще при таких травмах игроков столько матчей без поражений.
Мне кажется на Альмерии лидерам надо дать отдохнуть. Выпустить в старте Гюллера, Диаза.
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Где Карло хоть слово сказал про судей? Анчелотти признал, что Атлетико, как и Мадрид не заслуживали поражения в этом матче. Про судей вообще не слово.
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Усталость помешала Винисиусу попасть в пустые. Усталость помогла ему отдать пас Гризманну. Но если он так устал, есть в запасе игрок по интереснее и полезнее. Но нет, винисиус сделал хет-трик в ворота середняка и теперь его нельзя менять никогда, каким бы убожеством он ни был.
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Реал мадрид лучший из лучших. Всегда атакует. В исполнении Реала нужных матчей не бывает при любом раскладе. Игра вышла яркой с обеих сторон
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Фанаты Реала не надо жаловаться судьям даже анчеллоти говорит
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Рвани Джуд к мячу на долю секунды позже - и никакого офсайда и 3:3. Все по делу Карло сказал, на тоненького была игра.
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у нас нет форвардов убийц!
расскажите мне про матч где вини феерил под давлением трибун и соперника?!он плакса!!!!я мадриста много лет.а не согласных прошу найти кадры последних минут где б гпазах Джуда была смерть !от усталости и
невезения .
этот человек наш лидер.
а вини выходит на поле чтобы его обозвали!
я люблю вини ,но ты же мужик!а вроде и нет...
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