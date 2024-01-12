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😱 Беллингем и Диас пропустят Евро? Игрокам «Реала» может потребоваться операция на плече

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Джуду Беллингему и Браиму Диасу в ближайшее время может понадобиться операция.

Оба футболиста испытывают проблемы с плечом: англичанин получил травму еще в ноябре 2023 года, но смог продолжить выступления после неинвазивного лечения.

То же самое касается Диаса, который вывихнул плечо в первой половине сезона.

Оба игрока носят специальные плечевые ремни.

Единственная проблема, которая осложняет сроки проведения операции, это их участие в Евро-2024. Если «Реал» решит отложить лечение, то хирургическое вмешательство могут перенести на конец лета, чтобы игроки смогли принять участие в турнире.

1 комментарий
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" могут перенести на конец лета, чтобы игроки смогли принять участие в турнире." Если так можно, то в чем проблема
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