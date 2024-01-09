Беллингем продолжает покорять сердца Мадрида: на этот раз исполнил фирменное празднование вместе с красоткой-болельщицей

Hey Jude скоро станет гимном «Бернабеу».

На прошлой неделе Джуд стал героем новостных выпусков, отдав болбою плед во время матча с «Арандиной». В матче 1/16 финала Кубка Испании «Реал» обыграл «Арандину» из 4-й лиги Испании (3:1). Беллингем провел весь матч на скамейке запасных.

Во время матча полузащитник «Реала» заметил, что стоящий рядом со скамейкой болбой пытается согреться, и отдал ему свой плед, набросив его на плечи мальчика.

Теперь же полузащитник покоряет ленты соцсетей благодаря видео из подтрибунного помещения, где он исполнил фирменное празднование с фанаткой «Реала».