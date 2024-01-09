Говорит Мадрид
Блог

Беллингем продолжает покорять сердца Мадрида: на этот раз исполнил фирменное празднование вместе с красоткой-болельщицей

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Футбол Футбол

Hey Jude скоро станет гимном «Бернабеу».

На прошлой неделе Джуд стал героем новостных выпусков, отдав болбою плед во время матча с «Арандиной». В матче 1/16 финала Кубка Испании «Реал» обыграл «Арандину» из 4-й лиги Испании (3:1). Беллингем провел весь матч на скамейке запасных.

Во время матча полузащитник «Реала» заметил, что стоящий рядом со скамейкой болбой пытается согреться, и отдал ему свой плед, набросив его на плечи мальчика.

Теперь же полузащитник покоряет ленты соцсетей благодаря видео из подтрибунного помещения, где он исполнил фирменное празднование с фанаткой «Реала».

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У Реала тренировочная форма в честь Аль-Насра теперь?
+10
-1
+9
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий