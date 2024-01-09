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Какое место в рейтинге «Золотой бутсы» занимает Джуд Беллингем после того, как забил 10 голов в первых 10 матчах?

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Джуд Беллингем забил 10 голов в своих первых 10 матчах Ла Лиги за «Реал Мадрид», тем самым громко заявив о себе в испанском футболе.

Однако Беллингем пока не первый кандидат на «Золотую бутсу» в 2024 году. Это потому, что Джуд добавил всего три гола к тем 10 голам, которые он забил в начале сезона.

Беллингем сейчас даже не в топ-10 лучших бомбардиров Европы. Англичанин занимает 12-е место в списке.

Вот как выглядит рейтинг:

1 комментарий
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но единственный полузащитник в списке
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