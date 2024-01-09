Однажды в финале Кубка Испании «Реал» играл со своей молодежкой. Как это случилось?

В истории Кубка Испании было много захватывающих сценариев, но финал сезона-1979/80 стоит особняком. 4 июня 1980 года на «Сантьяго Бернабеу» «Реал Мадрид» встречался с «Реал Мадрид Кастилья».

До 1991 года в Испании резервистов воспринимали почти как отдельные команды. Им не разрешалось выступать в тех же лигах, что и старшим командам, но когда дело доходило до внутренних кубков, ограничения были не такими жесткими.

Резервистам запрещалось играть со старшими командами своих клубов, но они могли встретиться с ними в финале кубка.

В сезоне-1979/80 в Кубке Испании играли восемнадцать молодежных команд. Семнадцать из них выбыли досрочно, но «Реал Мадрид Кастилья» оказался особенным. Средний возраст команды составлял 20 лет, а ее тренеру Хуанхо Гарсии Сантосу было 34 года.

Бывший игрок «Кастильи» 1980 года, а затем игрок основы мадридского «Реала» Рикардо Гальего сказал: «Мы были командой, полной молодежи, которая выходила играть в футбол, и это удивило многие команды».

4 июня атмосфера на «Сантьяго Бернабеу» была максимально дружелюбной. 65 000 болельщиков знали, что независимо от результата кубок выиграет «Реал».

Длительный сезон в Сегунде и изнурительная кубковая кампания не могли не сказаться на молодой команде, которая выглядела бледной тенью самой себя. Старшим игрокам не пришлось включать вторую передачу, основа победила 6:1.

Уникальное путешествие закончилось. Однако по окончании игры не было слез – обе команды праздновали с трофеем.