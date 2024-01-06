«Бетис» интересуется младшим сыном Зидана

«Бетис» интересуется 18-летним Элиасом Зиданом. Сейчас младший сын легендарного Зизу выступает за «Хувениль А» под руководством Альваро Арбелоа.

Элиас может играть и на позиции левого латераля, и в центре обороны, выделяется высоким ростом – около 1,95 см. Футболист заинтересован в большем количестве игрового времени в преддверии молодежного Евро (до 19 лет). Он хотел попасть в сборную Франции, в составе которой уже становился чемпионом Европы до 17 лет.

В «Бетисе» Зидана очень хорошо знает Оскар Карасо, главный скаут клуба, который до 2019 года работал в «Мадриде». По данным Relevo, трансфер защитника скоро станет реальностью.

Трое старших братьев Элиаса тоже начинали в кантере «Мадрида». Сейчас Энцо Зидан без команды, Лука обосновался в «Эйбаре», а Тео уже третий сезон проводит под руководством Рауля в «Кастилье».