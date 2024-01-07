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Смотрим на 5 лучших бомбардиров «Реала» в середине сезона

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Ровно половина сезона 2023/24 позади. На данный момент «Реал Мадрид» провел 26 матчей: 1 в Кубке Короля, 19 в Ла Лиги и 6 в Лиге чемпионов.

Вот пятерка лучших бомбардиров клуба на данный момент.

1. Джуд Беллингем – 17 голов в 22 матчах

2. Родриго – 11 голов в 26 матчах

3. Хоселу – 9 голов в 25 матчах

4. Винисиус – 6 голов в 14 матчах

5. Браим Диас – 5 голов в 18 матчах

Интересно посмотреть, как изменится эта статистика к концу сезона.

1 комментарий
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Хоселу 9 голов в 25 матчах, а у Вини 6 в 14 матчах.
Но у Хоселу в этих 25 матчах 1200 минут и у него на гол уходят 133 минутым, у бразильца уходят 172 минуты.
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