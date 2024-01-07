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Не дал парню замерзнуть: прекрасный жест Джуда Беллингема во время матча с «Арандиной»

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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Вчера вечером «Реал Мадрид» обыграл «Арандину» со счетом 3:1 в Кубке Короля, голы Хоселу, Браима Диаса и Родриго обеспечили команде место в 1/8 финала турнира. Лучший бомбардир «Мадрида» Джуд Беллингем наблюдал за игрой со скамейки запасных.

В прохладную погоду в провинциальном городе Аранда-де-Дуэро всем игрокам на скамейке запасных были предоставлены одеяла, чтобы согреться. Английский полузащитник заметил, что один из болбоев дрожит в своей тонкой куртке и предложил парню одеяло.

Парень точно запомнит этот вечер надолго.

2 комментария
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Через 10 лет на спортс. Ру :парень которому Джуд отдал своё одеяло, где он сейчас?
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Умельцы уже инвертировали видео - Джуд отбирает плед у боллбоя, спиной вперёд возвращается на скамейку и с важным видом закутывается в него сам)
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