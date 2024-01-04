Тони Кроосу исполнилось 34 года🎂

Тони Кроосу сегодня исполняется 34 года. Немец перешел в «Реал Мадрид» летом 2014 года и проводит за команду свой десятый сезон.

В составе «Реала» Тони сыграл 441 матч и забил 28 голов. Его послужной список в составе «Реала» состоит из 20 титулов: 4 Лиги чемпионов, 5 Клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка Европы, 3 Ла Лиги, 1 Кубок Испании и 3 Суперкубка Испании. Кроме того, он выиграл чемпионат мира со сборной Германии в 2014 году.

Полузащитник, родившийся 4 января 1990 года в Грайфсвальде, является немецким игроком, сыгравшим наибольшее количество матчей в истории «Реала». В этом сезоне Тони принял участие в 24 играх и забил один гол.