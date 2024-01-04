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«Это открыло нам глаза». Анчелотти назвал матч, который стал переломным моментом сезона для «Реала»

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«Реал» Карло Анчелотти славится своей обороной. Даже несмотря на потери Эдера Милитао, Тибо Куртуа и Давида Алабы, а также травмы Дани Карвахаля и Ферлана Менди, это была сильная сторона его команды.

По итогам девятнадцати игр «сливочные» пропустили меньше всего голов в Ла Лиге с 1962 года, а в среду они вновь завершили матч «на ноль», победив «Мальорку» (1:0). В беседе с Diario AS после матча Анчелотти признался, что одна игра в начале текущего сезона изменила отношение команды к защите.

«Пропущенные голы от «Атлетико» (1:3) открыли нам глаза — мы плохо справлялись с навесами. Мы исправили это: два центральных защитника держатся глубже в штрафной во время навесов, а полузащитники помогают на флангах. Мы хорошо над этим поработали».

Результат действительно налицо. В первых 6 играх лиги, включая матч с «Атлетико», «Реал» пропустил 6 мячей, а в последующих 13 — всего 5.

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