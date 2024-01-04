Самая большая слабость в составе «Реала» в матче с «Мальоркой» обнаружена

«Реал Мадрид» обыграл «Мальорку» дома в среду, 3 января 2024 года, удержав лидерство в Ла Лиге.

Счет в матче удалось открыть только на 78-й минуте, гол Антонио Рюдигера стал единственным и принес команде Карло Анчелотти победу.

Согласно статистике, «Реал Мадрид» нанес пять ударов в створ, но только удар головой Рюдигера попал в ворота «Мальорки».

Казалось, что во время игры в «Мадрида» чего-то не хватало. Между Винисиусом и Родриго не было четкого взаимодействия. Иногда бразильцы то проскальзывали, то не успевали за передачей. Заметы в атаке - Браим Диас и Хоселу - тоже не особо помогли.

Беллингем тоже не смог отличиться. Полузащитник один раз ударил в створ головой после прострела Луки Модрича.

Возможно, Анчелотти нужно что-то исправить в стартовом составе команды для большей эффективности в атаке?

Вот состав, показывающий слабость «Мадрида», несмотря на домашнюю победу с «Мальоркой»: