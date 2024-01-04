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Самая большая слабость в составе «Реала» в матче с «Мальоркой» обнаружена

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«Реал Мадрид» обыграл «Мальорку» дома в среду, 3 января 2024 года, удержав лидерство в Ла Лиге.

Счет в матче удалось открыть только на 78-й минуте, гол Антонио Рюдигера стал единственным и принес команде Карло Анчелотти победу.

Согласно статистике, «Реал Мадрид» нанес пять ударов в створ, но только удар головой Рюдигера попал в ворота «Мальорки».

Казалось, что во время игры в «Мадрида» чего-то не хватало. Между Винисиусом и Родриго не было четкого взаимодействия. Иногда бразильцы то проскальзывали, то не успевали за передачей. Заметы в атаке -  Браим Диас и Хоселу -  тоже не особо помогли.

Беллингем тоже не смог отличиться. Полузащитник один раз ударил в створ головой после прострела Луки Модрича.

Возможно, Анчелотти нужно что-то исправить в стартовом составе команды для большей эффективности в атаке?

Вот состав, показывающий слабость «Мадрида», несмотря на домашнюю победу с «Мальоркой»:

7 комментариев
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Слабость была одна и бегала под 7-м номером. После его замены команда заиграла
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Содержательная статья, особенно когда обводишь одним кружочком три кружочка
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Поменьше таких авторов бы
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после праздника всегда расслаблон
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Реал показался мне толпой бурно праздновавшей Новый Год, которая так и не смогла восстановится к началу игры.
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Ответ Нефанатик
Слабость была одна и бегала под 7-м номером. После его замены команда заиграла
С ним что то нужна сделать, до нового года родриго и браим здорово играли, с появлением вини все испортилось. В команде не хватает Бензема или Рамоса, которые смогли бы привести его в чувства.
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Ответ Xbhxj Fifi
С ним что то нужна сделать, до нового года родриго и браим здорово играли, с появлением вини все испортилось. В команде не хватает Бензема или Рамоса, которые смогли бы привести его в чувства.
Винисиус после топ сезона в следующем совсем зазвезделся и поплыл. Я в начале прошлого сезона как он начал свои провокации и танцы сказал что он закончился как игрок и дальше будет только хуже. Оно так и случилось. Но, Анчелотти слишком любит бразильцев.
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