Два экс-нападающих «Реала» гонятся за Беллингемом: рейтинг лучших бомбардиров Ла Лиги
Джуд Беллингем является лучшим снайпером Ла Лиги. Но некоторые нападающие начинают сокращать отставание от английского полузащитника.
Двое из этих нападающих раньше играли за «Реал» — Борха Майораль и Альваро Мората. Оба игрока покинули Лос-Бланкос в поисках постоянного игрового времени.
Беллингем не забил в своей первой игре в 2024 году, но он по-прежнему лидирует в гонке.
Вот рейтинг лучших бомбардиров Ла Лиги после 19 игр:
1. Джуд Беллингем («Реал Мадрид») — 13 голов
2. Альваро Мората («Атлетико Мадрид») — 12 голов
3. Борха Майораль («Хетафе») — 12 голов
4. Артем Довбик («Жирона») — 11 голов
5. Антуан Гризманн («Атлетико Мадрид») — 11 голов
6. Жерар Морено («Вильяреал») — 9 голов