Два экс-нападающих «Реала» гонятся за Беллингемом: рейтинг лучших бомбардиров Ла Лиги

Джуд Беллингем является лучшим снайпером Ла Лиги. Но некоторые нападающие начинают сокращать отставание от английского полузащитника.

Двое из этих нападающих раньше играли за «Реал» — Борха Майораль и Альваро Мората. Оба игрока покинули Лос-Бланкос в поисках постоянного игрового времени.

Беллингем не забил в своей первой игре в 2024 году, но он по-прежнему лидирует в гонке.

Вот рейтинг лучших бомбардиров Ла Лиги после 19 игр:

1. Джуд Беллингем («Реал Мадрид») — 13 голов

2. Альваро Мората («Атлетико Мадрид») — 12 голов

3. Борха Майораль («Хетафе») — 12 голов

4. Артем Довбик («Жирона») — 11 голов

5. Антуан Гризманн («Атлетико Мадрид») — 11 голов

6. Жерар Морено («Вильяреал») — 9 голов