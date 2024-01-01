«Не нужно удивляться». Анчелотти объяснил отсутствие голов у Беллингема

«Вы не должны удивляться тому, что он не забивает голы. Это не его работа», – сказал Карло Анчелотти в защиту Джуда Беллингема после победы над «Мальоркой» 1:0.

Давайте не будем забывать, что Джуд – полузащитник, а не нападающий. Его голы – это лишь бонус к его всесторонней игре.

Против «Мальорки» англичанин преодолел большое расстояние, имел один большой шанс, выиграл 7 из 10 дуэлей, совершил 2 фола и внес большой вклад в оборону. Это то, чего мы должны ожидать от него большую часть времени.

20-летний футболист по-прежнему является лучшим бомбардиром «Реала» в этом сезоне с 17 голами.