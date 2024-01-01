Говорит Мадрид
Блог

«Не нужно удивляться». Анчелотти объяснил отсутствие голов у Беллингема

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Ла Лига Ла Лига
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Футбол Футбол

«Вы не должны удивляться тому, что он не забивает голы. Это не его работа», – сказал Карло Анчелотти в защиту Джуда Беллингема после победы над «Мальоркой» 1:0.

Давайте не будем забывать, что Джуд – полузащитник, а не нападающий. Его голы – это лишь бонус к его всесторонней игре.

Против «Мальорки» англичанин преодолел большое расстояние, имел один большой шанс, выиграл 7 из 10 дуэлей, совершил 2 фола и внес большой вклад в оборону. Это то, чего мы должны ожидать от него большую часть времени.

20-летний футболист по-прежнему является лучшим бомбардиром «Реала» в этом сезоне с 17 голами.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий