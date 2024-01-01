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Эндрик организовал в Бразилии благотворительный турнир. Собранные средства потратили на продукты питания

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Не забывает о родных местах.

Чемпионат Бразилии подошел к концу и будущий форвард «Мадрида» Эндрик получил заслуженный отпуск. Футболист воспользовался свободным временем, чтобы провести время с семьей, но не забыл про тренировки и благотворительность.

В субботу, 30 декабря, в Бразилиа парень организовал благотворительный футбольно-волейбольный турнир, открытый для всех желающих. Одно условие для участия все-таки было: каждый должен был принести 3 кг непортящихся продуктов.

Сам Эндрик не просто организовал все действо, но и участвовал сам. Он подходил ко всем присутствующим и общался с ними. Мероприятие принял стадион, вмещающий от 500 до 800 человек.

«Мы решили организовать благотворительный турнир, чтобы сделать что-то для Вила-Гуайре, места, где я жил и к которому испытываю большую привязанность. После этого мероприятия все собранные продукты пойдут в местную общину», − сказал Эндрик.

В эти праздничные дни он также посетил тренировочный зал «Бразилиенсе» и получил в подарок футболку команды.

«Семья «Бразилиенсе» желает ему всяческих успехов в его карьере, чтобы он принес радость футбола всему миру. Мы вместе, ас», − написал после клуб на своей официальной странице в инстаграме.

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