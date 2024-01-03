Анчелотти-тренер тотально спокоен, потому что после своих голов его не удивить. В молодости Карло творил на поле нереальное

Одна из первых ассоциаций с Карло Анчелотти – непоколебимое спокойство в самые эмоциональные моменты. И после гола Рамоса в 2014-м, и во время камбэка с «Сити» 2022-м итальянец вообще не улыбался.

Даже в 64 года он на тотальном спокойствии.

Его вряд ли чем-то удивить – он видел все в этой жизни. Будучи игроком, Анчелотти забивал десятки невообразимых мячей, дополняя их экспрессивными празднованиями. Похоже, после таких голов действительно сложно чему-то впечатлиться.