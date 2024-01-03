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Анчелотти-тренер тотально спокоен, потому что после своих голов его не удивить. В молодости Карло творил на поле нереальное

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Одна из первых ассоциаций с Карло Анчелотти – непоколебимое спокойство в самые эмоциональные моменты. И после гола Рамоса в 2014-м, и во время камбэка с «Сити» 2022-м итальянец вообще не улыбался.

Даже в 64 года он на тотальном спокойствии.

Его вряд ли чем-то удивить – он видел все в этой жизни. Будучи игроком, Анчелотти забивал десятки невообразимых мячей, дополняя их экспрессивными празднованиями. Похоже, после таких голов действительно сложно чему-то впечатлиться.

5 комментариев
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Действительно раньше было много голов с дальних дистанций.Теперь же все пытаются закатить круглого чуть ли не в створ.То ли защита стала тщательнее накрывать игроков,то ли те не берут на себя ответственность.Карло удалось застать игроком.Он небыл звездой первой величины,но с лихвой это компенсировал тренерской карьерой.
+4
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+4
Да, сильная личность!!! БРАВО МАЭСТРО!!!
+2
0
+2
Ответ Аврал
Действительно раньше было много голов с дальних дистанций.Теперь же все пытаются закатить круглого чуть ли не в створ.То ли защита стала тщательнее накрывать игроков,то ли те не берут на себя ответственность.Карло удалось застать игроком.Он небыл звездой первой величины,но с лихвой это компенсировал тренерской карьерой.
Статистика дала понять, что забивать с ближней дистанции эффективнее.
+3
-1
+2
круть нарезка💣
+1
0
+1
Ответ Аврал
Действительно раньше было много голов с дальних дистанций.Теперь же все пытаются закатить круглого чуть ли не в створ.То ли защита стала тщательнее накрывать игроков,то ли те не берут на себя ответственность.Карло удалось застать игроком.Он небыл звездой первой величины,но с лихвой это компенсировал тренерской карьерой.
Потому что сейчас футбол роботизирован полностью. Индивидуальные качества сведены к минимуму. Главное бежать как угорелый весь матч и выполнять поручения тренера.

Поэтому нет не только голов с дальней дистанции, а вообще яркий футболистов ибо все уже +- играют одинаково
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