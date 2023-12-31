Беллингем постоянно нарушает одно из правил Ла Лиги. Никаких санкций к нему пока не применяли

Как могут наказать игрока неизвестно.

По данным Diario AS, в Ла Лиге запрещено выходить на поле в рваных футболках, шортах или даже гетрах. Но Джуд Беллингем в этом сезоне неоднократно нарушал правило. Причем в сборной англичанин так не делает.

В «Мадриде» Браим Диас уже стал копировать Беллингема, делая то же самое. Но он надевает их не так часто, как Джуд.

Игроки делают прорези в гетрах, чтобы защитить икроножные мышцы. Говорят, что это помогает уменьшить напряжение в икрах, тем самым снижая вероятность судорог и мышечных травм.

Рассказывая о том, почему он это делает, Беллингем сказал: «Гетры были слишком тесными, поэтому они давили на мои икры. Я это сделал, чтобы разгрузить их и снять напряжение. Я просто прорезал в них дырки, и внезапно у меня получилось несколько хороших игр, и я сказал: «Ладно, теперь я так оставлю!».

Однако не все гетры достаточно тугие, чтобы вызывать напряжение в икрах игроков. Но Беллингем все равно это делает. Видимо, для хавбека это уже стало частью стиля.

Несмотря на то, что такое правило существует, похоже, что Ла Лига не слишком серьезно относится к его соблюдению.

В этом сезоне Беллингем забил 17 голов и отдал 5 результативных передач в 21 матче за «Мадрид».