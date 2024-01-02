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«У нас есть Начо и Рюдигер». Карло Анчелотти опроверг слуги о трансфере нового центрального защитника

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Карло Анчелотти закрыл вопрос относительно трансферов новых игроков прежде всего в центре обороны.

«На данный момент мы не думаем о подписании нового центрального защитника», — заявил Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Мальоркой».

«У нас есть Начо и Рюдигер в качестве основных центральных защитников. Также у нас есть Тчуамени и Карвахаль — оба могут играть на позиции центральных защитников», — добавил итальянец.

«Реалу» был нанесен огромный удар, когда Эдер Милитао получил травму передней крестообразной связки, из-за которой он выбыл из строя на большую часть сезона. Проблема усугубилась в декабре, когда Давид Алаба получил аналогичную травму и теперь пропустит остаток сезона.  

1 комментарий
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У карвахаля рост 173 см. Сыграть он может.
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