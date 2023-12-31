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Сага с Мбаппе и еще два важных события, которые ждут «Реал» в ближайшие две недели

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2024-й наступил, и мадридский «Реал» ожидает нелегкое начало года.

Суперкубок Испании

С 10 по 14 января в Саудовскую Аравию приедут 4 испанских клуба, чтобы разыграть Суперкубок.

В полуфинале «Реал» ждет «Атлетико», а в финале мадридцам попадется либо «Осасуна», либо «Барса».

Решение по центральному защитнику

Поскольку Давид Алаба и Эдер Милитао выбыли на несколько месяцев из-за порванных крестов, защитная линия Анчелотти сильно пострадала. В центре защиты остались только Антонио Рюдигер и Начо.

Несмотря на просьбу тренера об усилении, совет директоров еще не определился, будет ли тратить деньги на защитника. Окончательное решение будет принято по результатам игры команды в ближайшие две недели.

Сага с Мбаппе

Тик-так! Наступило 1 января, и трансферное окно официально открыто! У француза есть 15 дней, чтобы ответить на последнее предложение «Реала». Ультиматум Флорентино Переса ясен – окончательное «да» или «нет» к 16 января должно ознаменовать конец этой саги.

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