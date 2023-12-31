Рефлексия Анчелотти. Карло рассказал, как изменился с 2013 года, и назвал свою скромную мечту в «Мадриде»

Папа Карло останется в «Реале» до 30 июня 2026 года. Под руководством Анчелотти «королевский клуб» завоевал 10 трофеев.

Впервые итальянец ворвался в жизнь «Мадрида» в 2013 году, он оставался с командой до 2015 года. Сам Карло не считает, что с тех пор сильно изменился.

Об этом тренер рассказал в беседе с пресс-службой клуба:

«В чем разница между сегодняшним Анчелотти и тем, что был в 2013 году? Я не думаю, что изменился. Мне кажется, и мой тренерский стиль остался тем же. Возможно, у меня появилось немного больше знаний, потому что опыта стало больше».

Анчелотти признался, что мечтал быть с командой, когда футболисты впервые сыграют на обновленном «Бернабеу»:

«Я бы очень хотел тренировать команду, когда «Бернабеу» откроется после реконструкции. После продления контракта я могу думать о том, что в тот день, когда эта команда проведет свою первую игру на новом «Бернабеу», я буду на скамейке. Меня это очень радует».

Под руководством Папы Карло в «Мадриде» зажглись звезды нескольких молодых футболистов. Тренер убежден, что эти парни обеспечат «сливочным» светлое будущее:

«У этого клуба есть будущее. Прошлое уже написано, сейчас мы пишем настоящее. Прежде всего, у «Мадрида» есть будущее с очень молодой командой и очень талантливыми игроками. Будущее этого клуба будет успешным, как было в прошлом, и как есть в настоящем. С появлением поколения новых футболистов будущее «Мадрида» обещает быть очень успешным».

А вы разделяете настрой Анчелотти?