«Реал» готов выдать Мбаппе сумасшедший подписной бонус (больше 100 млн евро). Зарплата тоже известна

К началу трансферного окна инсайдеры снова загремели новостями о попытке мадриского «Реала» подписать Килиана Мбаппе. Если француз примет предложение, он получит подписной бонус в размере 130 млн евро, сообщает Карлос Карпио из Marca.

Француз также станет самым высокооплачиваемым игроком команды: его будущая зарплата составит €26 млн в год.

Именно такие финансовые условия были согласованы между «Реалом» и Килианом Мбаппе еще в 2022 году, когда форвард был очень близок к переходу.

Многочисленные источники подтверждают, что это будет последняя попытка «Реала» подписать Мбаппе. Мадридцы предложат ему предварительное соглашение в начале января, а в июле игрок сможет перейти в «Реал» в качестве свободного агента.

В этом сезоне 25-летний Мбаппе забил 21 гол и отдал 2 результативные передачи в 22 матчах за «ПСЖ».