260 игр под руководством Анчелотти: насколько хорош Карло на посту тренера «Мадрида»?

За два этапа в «Реале» Карло Анчелотти провёл 260 матчей во всех соревнованиях. Этого достаточно, чтобы оценить его вклад, так насколько же хорош Карло на посту тренера «сливочных»?

На счету итальянца 188 побед, 34 ничьи и 38 поражений. Под его руководством «Реал» забил 623 гола и пропустил всего 233, то есть меньше одного гола за игру.

Кроме того, 64-летний тактик пополнил копилку мадридцев 10 трофеями.

Вопрос в том, какое место это ставит Анчелотти среди лучших тренеров в истории клуба?

Анчелотти является самым результативным тренером «Реала» за всю историю среди тех, кто руководил клубом в 100 и более матчах. Под его руководством команда выиграла 72,3% игр.

Он второй тренер в истории «Мадрида», который помог своей команде забить 600 и более голов.

Карло также является третьим по количеству трофеев тренером в истории «сливочных».