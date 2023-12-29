Говорит Мадрид
Блог

260 игр под руководством Анчелотти: насколько хорош Карло на посту тренера «Мадрида»?

Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Футбол Футбол

За два этапа в «Реале» Карло Анчелотти провёл 260 матчей во всех соревнованиях. Этого достаточно, чтобы оценить его вклад, так насколько же хорош Карло на посту тренера «сливочных»?

На счету итальянца 188 побед, 34 ничьи и 38 поражений. Под его руководством «Реал» забил 623 гола и пропустил всего 233, то есть меньше одного гола за игру.

Кроме того, 64-летний тактик пополнил копилку мадридцев 10 трофеями.

Вопрос в том, какое место это ставит Анчелотти среди лучших тренеров в истории клуба?

Анчелотти является самым результативным тренером «Реала» за всю историю среди тех, кто руководил клубом в 100 и более матчах. Под его руководством команда выиграла 72,3% игр.

Он второй тренер в истории «Мадрида», который помог своей команде забить 600 и более голов.

Карло также является третьим по количеству трофеев тренером в истории «сливочных».

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий