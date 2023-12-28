«Реал Мадрид» готов предложить Анчелотти новый контракт: намечена дата переговоров
Мадридский «Реал» предложит Карло Анчелотти продлить контракт, сообщает Томас Ронсеро из Diario AS. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2025 года.
Сообщается, что в «Мадриде» довольны итальянским тренером и тем, как он управляет командой, несмотря на многочисленные серьезные травмы игроков.
«Сливочные» лидируют в Ла Лиге и вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе.
Что касается предложения о работе от Бразилии, Анчелотти по-прежнему отдает предпочтение «Реалу», он поговорил со своей семьей, объяснив, что останется в Испании, если «Реал Мадрид» решит продлить его контракт.
Флорентино уже установил график переговоров с Анчелотти по поводу нового соглашения - это январь после Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.
64-летний тренер был повторно назначен тренером «Реала» в июле 2021 года после ухода Зинедина Зидана. С тех пор Карлетто помог «Мадриду» выиграть Лигу чемпионов, Ла Лигу, Кубок Короля и Клубный чемпионат мира.
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