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Джуд Беллингем решил прогуляться по Мадриду, но зря: его тут же узнали и окружили толпы болельщиков

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На что он надеялся?

20-летний полузащитник лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании, имея в активе 13 мячей в рамках турнира. Его ближайшие преследователи – Борха Майораль (10 голов) и Антуан Гризманн (9 голов).

Во время паузы в чемпионате Джуд решил прогуляться по праздничному Мадриду, но беззаботно сделать эту не получилось. Фанаты тут же узнали англичанина, но стоит отдать ему должно - вел себя Джуд максимально дружелюбно и в фото никому не отказывал.

1 комментарий
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У Майораля не 10,а 12 голов и у Гризманна 11 вместо 9,так ещё и у Довбика 11 голов
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