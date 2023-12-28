Джуд Беллингем решил прогуляться по Мадриду, но зря: его тут же узнали и окружили толпы болельщиков

На что он надеялся?

20-летний полузащитник лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании, имея в активе 13 мячей в рамках турнира. Его ближайшие преследователи – Борха Майораль (10 голов) и Антуан Гризманн (9 голов).

Во время паузы в чемпионате Джуд решил прогуляться по праздничному Мадриду, но беззаботно сделать эту не получилось. Фанаты тут же узнали англичанина, но стоит отдать ему должно - вел себя Джуд максимально дружелюбно и в фото никому не отказывал.