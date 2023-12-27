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Заслуженная награда. Стало известно, кто стал игроком декабря в «Реале»

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Браим Диас признан лучшим игроком «Реала» в декабре.

Атакующий полузащитник, вернувшийся в клуб после трехлетнего пребывания в «Милане» на правах аренды, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Впервые в своей карьере Диас выдал трехматчевую результативную серию в чемпионате. Он забил в ворота «Гранады» и «Вильярреала», а также ассистировал Беллингему в матче с «Бетисом».

В целом на счету 24-летнего футболиста 4 гола и 2 результативные передачи за «Реал Мадрид» в этом сезоне.

Другими номинантами на награду были Родриго, Антонио Рюдигер, Лука Модрич и Тони Кроос.

А вы согласны с результатами голосования?

1 комментарий
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вполне заслуженно! молодец Браим.
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